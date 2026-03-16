A Montichiari, una volante della polizia ha fermato un uomo di 40 anni di origini tunisine mentre stava spacciando droga. Durante il controllo, sono stati trovati addosso circa mezzo chilo di cocaina. L’uomo è stato arrestato e portato in questura. L’intervento ha coinvolto le forze dell’ordine per sequestrare la sostanza e procedere con le formalità legali.

Desenzano del Garda (Brescia), 16 marzo 2026 – Un uomo di origini tunisine di 40 anni nei giorni scorsi è stato fermato con mezzo chilo di cocaina. È accaduto a Montichiari e a portare a termine l’operazione sono stati gli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Desenzano del Garda. L’uomo risulta risiedere nella città della bassa e ha precedenti legati allo spaccio. Quando è stato fermato dalla Polizia il pusher stava parcheggiando l'auto in via Poli. Gli agenti hanno assistito a un momento cruciale: il tunisino si trovava a cedere un involucro contenente dosi di cocaina a un acquirente bresciano, già noto alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati due involucri termosaldati di droga, insieme a 150 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell'attività illecita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Montichiari, notato dalla polizia mentre spaccia droga: arrestato 40enne. Aveva mezzo chilo di cocaina

Articoli correlati

Sorpreso mentre spaccia, in casa aveva panetti di hashish e cocaina: arrestatoNel pomeriggio di ieri, 19 gennaio, i Carabinieri della Sezione Operativa di Pisa hanno arrestato un uomo straniero di 30 anni per detenzione di...

Ragazzo arrestato mentre spaccia cocaina: addosso aveva 9 grammiÈ finito di nuovo in manette mentre spacciava, a meno di una settimana dal precedente arresto per lo stesso reato.

SCAPPANO DALLA POLIZIA, IN AUTO DROGA: TRE ARRESTATI | 13/01/2026

Approfondimenti e contenuti su Montichiari notato dalla polizia mentre...

Controlli interforze sul Garda e a Montichiari, chiusa una discoteca a Roè VolcianoControllati 12 esercizi pubblici, 114 autoveicoli e identificate 150 persone. dIl Questore ha disposto 12 espulsioni, 3 fogli di via obbligatori, 3 avvisi orali e un Dacur ... brescia.corriere.it

Maxi blitz interforze tra il Garda e Montichiari: chiusa una discoteca e pioggia di espulsioniImponente operazione coordinata dal Questore Sartori: controlli a tappeto su locali, strade e piazze. Nel mirino lavoro nero, immigrazione clandestina e sicurezza nei luoghi del divertimento ... bresciatoday.it