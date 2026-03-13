Violenta lite tra spacciatori interviene la polizia | sequestrato mezzo chilo di droga

Nella mattinata di lunedì 9 marzo, nel centro storico di Bolzano, le forze dell’ordine sono intervenute a seguito di una violenta lite tra spacciatori. Durante l’operazione sono stati arrestati tre uomini e sequestrato oltre mezzo chilo di droga, tra hashish e marijuana. L’intervento ha portato alla confisca della sostanza stupefacente e all’arresto dei soggetti coinvolti.

Il fatto è successo in pieno giorno in centro città. All'intervento ha preso parte anche l'unità cinofila della guardia di finanza Tre arresti e il sequestro di oltre mezzo chilo di droga tra hashish e marijuana. È questo il risultato di un intervento condotto dalle forze dell'ordine nel centro storico di Bolzano nella mattinata di lunedì 9 marzo. Tutto è partito da una segnalazione di una violenta discussione tra due uomini nei pressi di un'abitazione privata. Immediatamente sono intervenuti gli agenti di polizia che, giunti sul posto, hanno sentito un forte odore acre riconducibile a sostanze stupefacenti provenire da una delle stanze dell'appartamento.

