Zaia | Venturini sindaco grande notizia per la città

Simone Venturini è stato eletto sindaco di Venezia al primo turno. L’annuncio è stato dato da un rappresentante politico, che ha definito questa vittoria una notizia positiva per la città, il centrodestra e chi sostiene un’amministrazione efficace. La vittoria riguarda diverse aree della città, tra cui la Venezia storica, la terraferma, le isole, Mestre e Marghera. Nessun dettaglio sui risultati elettorali o sui numeri di voto.

«L’elezione di Simone Venturini a sindaco di Venezia al primo turno è una grande notizia per la città, per il centrodestra e per tutti coloro che credono in un’amministrazione seria, concreta, capace di tenere insieme la Venezia storica, la terraferma, le isole, Mestre, Marghera e tutte le. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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