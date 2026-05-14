Se fossi veneziano voterei Simone Venturini | Zaia sostiene il candidato del centrodestra

Luca Zaia e Simone Venturini si sono incontrati sulla copertura della Hybrid Tower di Mestre, discutendo dei traguardi ottenuti dall’amministrazione precedente e delle questioni legate ai giovani e alle infrastrutture della città. Zaia ha espresso il suo sostegno a Venturini, candidato del centrodestra, affermando che, se fosse veneziano, voterebbe per lui. La conversazione si è concentrata sui risultati raggiunti e sui progetti futuri per lo sviluppo urbano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui