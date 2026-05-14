Se fossi veneziano voterei Simone Venturini | Zaia sostiene il candidato del centrodestra
Luca Zaia e Simone Venturini si sono incontrati sulla copertura della Hybrid Tower di Mestre, discutendo dei traguardi ottenuti dall’amministrazione precedente e delle questioni legate ai giovani e alle infrastrutture della città. Zaia ha espresso il suo sostegno a Venturini, candidato del centrodestra, affermando che, se fosse veneziano, voterebbe per lui. La conversazione si è concentrata sui risultati raggiunti e sui progetti futuri per lo sviluppo urbano.
Sul tetto della Hybrid Tower di Mestre, Simone Venturini e Luca Zaia hanno dialogato sui risultati raggiunti dall'amministrazione uscente, le sfide del mondo giovanile e i progetti infrastrutturali per la città. L'incontro si è svolto ieri, mercoledì 13 maggio, ed è stato anche l'occasione per un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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