Se fossi veneziano voterei Simone Venturini | Zaia sostiene il candidato del centrodestra

Da veneziatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Zaia e Simone Venturini si sono incontrati sulla copertura della Hybrid Tower di Mestre, discutendo dei traguardi ottenuti dall’amministrazione precedente e delle questioni legate ai giovani e alle infrastrutture della città. Zaia ha espresso il suo sostegno a Venturini, candidato del centrodestra, affermando che, se fosse veneziano, voterebbe per lui. La conversazione si è concentrata sui risultati raggiunti e sui progetti futuri per lo sviluppo urbano.

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Sul tetto della Hybrid Tower di Mestre, Simone Venturini e Luca Zaia hanno dialogato sui risultati raggiunti dall'amministrazione uscente, le sfide del mondo giovanile e i progetti infrastrutturali per la città. L'incontro si è svolto ieri, mercoledì 13 maggio, ed è stato anche l'occasione per un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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