Il sindaco ha annunciato che la Regione Campania ha autorizzato l’apertura di una nuova farmacia in città, che sarà situata in via Avellino. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare ulteriori dettagli sulla data di apertura o sui soggetti coinvolti. La notizia è stata condivisa come un miglioramento per l’offerta sanitaria locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il sindaco Clemente Mastella rende noto che la Regione Campania ha autorizzato l’apertura di una nuova sede farmaceutica i n città che sarà ubicata a via Avellino. “Si è conclusa la procedura di interpello della Regione Campania e mi è stata comunicata quella che considero una buona notizia per la città, perché è positiva la maggiore completezza geografica possibile nella dislocazione delle farmacia che sono un presidio fondamentale e spesso di indispensabile utilità lungo la filiera sanitaria”, sottolinea il sindaco Mastella. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Autorizzata apertura di una nuova farmacia, il sindaco Mastella: “Buona notizia per la città”

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