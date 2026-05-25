Youth Cup di Ruse l’Italia giovanile del tiro con l’arco pronta all’esordio internazionale outdoor

Da sportface.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nazionale italiana giovanile di tiro con l’arco si appresta a disputare la sua prima gara outdoor della stagione internazionale. La competizione si svolge a Ruse, dove gli atleti italiani affronteranno avversari di diversi paesi. La partecipazione rappresenta il primo impegno ufficiale per la squadra in questa annata. La squadra si prepara a confrontarsi in questa prima prova all’estero, segnando l’inizio della stagione internazionale outdoor.

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La Nazionale giovanile italiana di tiro con l’arco è pronta a debuttare nella stagione internazionale all’aperto. Gli azzurrini saranno impegnati dall’1 al 7 giugno nella Youth Cup di Ruse, in Bulgaria, dopo il raduno svolto a Rovereto. La Italia giovanile di tiro con l’arco è pronta per il primo appuntamento internazionale outdoor della stagione. Gli azzurrini prenderanno parte alla Youth Cup di Ruse, in programma dall’1 al 7 giugno a Ruse, competizione dedicata alle categorie Juniores e Allievi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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