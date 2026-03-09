Tiro con l' arco per Damiano Venturelli un esordio d' argento

Nel weekend, i giovani arcieri degli Arcieri Terre di Castelli hanno partecipato al Trofeo Pinocchio a Castel San Pietro. Damiano Venturelli, all’esordio a soli 8 anni e 6 giorni, ha conquistato il secondo posto nella competizione. Questa gara rappresenta un momento importante per la terza generazione di arcieri e testimonia i risultati ottenuti dai giovani atleti del gruppo.

Inizia al meglio la carriera di Damiano, l'ultimo arrivato della dinastia arcieristica dei Venturelli sotto gli occhi dei Tecnici papà Alberto e nonno Giuliano. A 8 anni è argento regionale. Ancora grandi soddisfazioni per i giovani degli Arcieri Terre di Castelli impegnati nel weekend. Al Regionale Trofeo Pinocchio svoltosi a Castel San Pietro (BO), storico inizio della terza generazione di arcieri con l’esordio a 8 anni e 6 giorni per Damiano Venturelli, seguito sulla linea di tiro dagli emozionatissimi tecnici papà Alberto e nonno Giuliano e alla presenza di mamma Costanza e nonna Danila, anche loro arciere in attività. Damiano, l’arciere più giovane in gara, ha concluso al secondo posto nella Categoria Pulcini e al terzo posto nell’Arco Nudo Maschile nati tra il 2015 e il 2018. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Tiro con l'arco, è argento per le atlete dell'ASD "Arcieri il Falco" ai Campionati Italiani Indoor 2026L'assessore Orologio: "L’argento ottenuto da Conny Pinto, Erika Sabatini e Marinella Talevi nella gara a squadre Arco Nudo Master Femminile è motivo...

Tiro con l’arco. Brillano gli arcieri della BellariaSoddisfazione ed entusiasmo per gli arcieri della Bellaria di Pontedera sul podio nella gara di Firenze.