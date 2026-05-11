Laetitia Casta 48 anni al top | come si tiene in forma tra pesi yoga camminate e vino

Laetitia Casta, a 48 anni, mantiene un aspetto giovane e in forma seguendo una routine che comprende esercizi con i pesi, sessioni di yoga, lunghe camminate e un consumo moderato di vino. La modella francese si dedica a queste attività regolarmente, senza ricorrere a interventi invasivi o diete drastiche. La sua scelta di uno stile di vita vario e misurato le permette di preservare energia e benessere nel tempo.

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