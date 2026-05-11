Laetitia Casta 48 anni al top | come si tiene in forma tra pesi yoga camminate e vino
Laetitia Casta, a 48 anni, mantiene un aspetto giovane e in forma seguendo una routine che comprende esercizi con i pesi, sessioni di yoga, lunghe camminate e un consumo moderato di vino. La modella francese si dedica a queste attività regolarmente, senza ricorrere a interventi invasivi o diete drastiche. La sua scelta di uno stile di vita vario e misurato le permette di preservare energia e benessere nel tempo.
Quattro figli, una carriera tra moda e cinema, uno stile inconfondibile e una bellezza che continua a lasciare il segno senza inseguire artifici. Laetitia Casta a 48 anni compiuti oggi rappresenta l’eleganza naturale per eccellenza: sofisticata senza sforzo, magnetica senza ostentazione. In un mondo ossessionato dalla perfezione, lei ha scelto una strada diversa. Niente trasformazioni estreme, nessuna corsa contro il tempo: solo equilibrio, cura di sé e autenticità. Ed è proprio questo a renderla ancora più affascinante. Dimenticate l’idea della supermodella immobile davanti a un’insalata. Laetitia Casta è una donna piena di energia, una di quelle che non riescono a stare ferme troppo a lungo.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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