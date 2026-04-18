L'attrice e modella franco-marocchina è deceduta dopo aver trascorso diversi giorni in coma. La vicenda ha avuto origine da un incidente avvenuto in una piscina, dove si trovava in posizione yoga e senza sensi sul fondo dell’acqua. L’episodio ha portato al ricovero e successivamente alla morte dell’artista, con le autorità che stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto.

Parigi, 18 aprile 2026 – È morta dopo giorni di coma l'attrice e modella franco-marocchina Nadia Farès. La 57enne era stata ricoverata in condizioni gravissime domenica scorsa (12 aprile) dopo essere stata t rovata priva di sensi sul fondo della piscina di un club privato di Parigi. L’incidente, forse dovuto a un malore, è accaduto mentre l’attrice stava nuotando. L’attrice – famosa soprattutto per aver recitato nel film ‘ I fiumi di porpora ’ al fianco di Vincent Cassel – si è spenta all’ospedale Pitié-Salpêtrière di Parigi, dove era ricoverata in terapia intensiva. È rimasta in coma farmacologico per cinque giorni, fino a quando il quadro clinico è diventato irreversibile.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il giallo di Nadia Farès: “Era senza sensi in posizione yoga sul fondo della piscina”. Dall’incidente al coma, poi la morte

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Panoramica sull’argomento

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L'attrice e modella francese di origini marocchine e armene Nadia Farès è morta all'età di 57 anni all'ospedale della Pitié-Salpêtrière di Parigi, dove era stata ricoverata domenica scorsa in gravi condizioni. L'attrice è stata trovata priva di sensi l'11 aprile scor x.com