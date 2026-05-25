Xavi Hernandez idea Napoli | nome a sorpresa per la panchina

Il Napoli sta valutando il nome di Xavi Hernandez come possibile nuovo allenatore. La decisione sulla panchina si avvicina, con il club che sta considerando diverse opzioni. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente. La squadra si trova in una fase di attesa prima di annunciare il nome scelto. Nessun altro dettaglio sulle trattative o sui tempi di ufficializzazione.

Il Napoli è entrato nella fase decisiva per la scelta del nuovo allenatore. Dopo la chiusura del ciclo di Antonio Conte, il club azzurro cerca un tecnico di grande esperienza, in grado di guidare subito una squadra chiamata a restare ai vertici. Il nome che avrebbe guadagnato terreno è quello di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico sarebbe in pole per la panchina azzurra, nonostante una stagione complicata al Milan. L’allenatore avrebbe inoltre aperto alla possibilità di lasciare il club rossonero. Per Aurelio De Laurentiis, Allegri rappresenterebbe una soluzione di grande peso. Il tecnico livornese ha esperienza, personalità e abitudine alla pressione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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