In vista di un possibile cambio di allenatore, si parla di un possibile ritorno di Allegri alla guida della nazionale, mentre tra i tre nomi in corsa per la panchina del Milan spunta un nome a sorpresa. La situazione è ancora in fase di valutazione e non ci sono conferme ufficiali sui candidati. La decisione definitiva potrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre i club interessati continuano a monitorare gli sviluppi.

Il futuro del Milan e quello di Massimiliano Allegri potrebbero presto intrecciarsi con le sorti della Nazionale. Il momento è delicato: i rossoneri hanno perso tre delle ultime quattro gare di Serie A, un rendimento che ha alimentato tensioni e interrogativi. In parallelo, la mancata qualificazione dell’Italia al terzo Mondiale consecutivo ha scosso profondamente la federazione, aprendo a una vera e propria rivoluzione ai vertici. Il presidente Gabriele Gravina e il commissario tecnico Gennaro Gattuso, ex rossonero, hanno rassegnato le dimissioni. Per le prossime elezioni federali tra i candidati figura anche Giovanni Malagò, che secondo le ultime indiscrezioni vorrebbe affidare la panchina azzurra ad Allegri, affiancandogli Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - E se Allegri sceglie la Nazionale? C’è un nome a sorpresa tra i 3 candidati alla panchina del Milan

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