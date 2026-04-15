Si fanno sempre più insistenti le voci sul possibile passaggio di un noto allenatore alla guida della Nazionale, mentre nel frattempo emergono tre nomi tra i favoriti per la panchina del club milanese. L'allenatore ha recentemente considerato le proprie opzioni, senza ancora confermare alcuna decisione ufficiale. L’attenzione si concentra sui candidati che potrebbero subentrare nel ruolo di tecnico, con un nome a sorpresa che si aggiunge ai più noti.

Il futuro del Milan e quello di Massimiliano Allegri potrebbero presto intrecciarsi con le sorti della Nazionale. Il momento è delicato: i rossoneri hanno perso tre delle ultime quattro gare di Serie A, un rendimento che ha alimentato tensioni e interrogativi. In parallelo, la mancata qualificazione dell’Italia al terzo Mondiale consecutivo ha scosso profondamente la federazione, aprendo a una vera e propria rivoluzione ai vertici. Il presidente Gabriele Gravina e il commissario tecnico Gennaro Gattuso, ex rossonero, hanno rassegnato le dimissioni. Per le prossime elezioni federali tra i candidati figura anche Giovanni Malagò, che secondo le ultime indiscrezioni vorrebbe affidare la panchina azzurra ad Allegri, affiancandogli Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - E se Allegri sceglie la Nazionale? C’è un nome a sorpresa tra i 3 candidati per la panchina del Milan

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