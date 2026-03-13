Parte ' Foggia for work' lo sportello informativo gratuito per l' orientamento al lavoro

È stata ufficialmente avviata la parte 'Foggia for work', lo sportello gratuito dedicato all’orientamento al lavoro. Dopo la firma degli Atti Unilaterali d’Obbligo da parte della sindaca nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana il 21 gennaio, il progetto ha ottenuto un finanziamento di 88.

Al via il progetto finanziato con fondi regionali. Il servizio, gestito dalla Pro Loco, è aperto il mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 Dopo la firma nella Sala del Tribunale di Palazzo Dogana, il 21 gennaio scorso, degli Atti Unilaterali d’Obbligo da parte della sindaca Maria Aida Episcopo, è partito concretamente il progetto ‘Foggia for work’, ammesso a un finanziamento di 88.480 euro dopo la partecipazione del Comune di Foggia, assessorato alle Politiche del Lavoro, all’avviso ‘Punti Cardinali For Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro’, promosso dall’assessorato al Lavoro della Regione Puglia e dal Dipartimento Istruzione, Formazione e Lavoro, all’interno del Programma regionale Puglia Fesr-Fse+ 2021-2027, Azione 5. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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