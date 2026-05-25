Wopa quando vedremo la fine dei lavori?

"Un cantiere infinito”, così Federica Ubaldi definisce il WOPA, una struttura che “potrebbe essere un valore aggiunto per il quartiere San Leonardo, ma che ancora non è conclusa e nonostante i grandi annunci di apertura e di eventi, ancora non viene pienamente utilizzata”.Nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Waterfront Santo Spirito, la verità sui cantieri: ecco quando vedremo la fine dei lavoriDopo tre anni di lavori, il cantiere del waterfront Santo Spirito sta per concludersi.

Ponte Kennedy, c'è la data per la fine dei lavori: quando riapre (a due corsie)Il ponte Kennedy sarà riaperto al traffico il 30 aprile, secondo quanto comunicato dagli operai coinvolti nei lavori.