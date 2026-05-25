Wopa quando vedremo la fine dei lavori?
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"Un cantiere infinito”, così Federica Ubaldi definisce il WOPA, una struttura che “potrebbe essere un valore aggiunto per il quartiere San Leonardo, ma che ancora non è conclusa e nonostante i grandi annunci di apertura e di eventi, ancora non viene pienamente utilizzata”.Nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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