Waterfront Santo Spirito la verità sui cantieri | ecco quando vedremo la fine dei lavori

Dopo tre anni di lavori, il cantiere del waterfront Santo Spirito sta per concludersi. I lavori sono iniziati circa tre anni fa e sono stati caratterizzati da periodi di attività intensa e momenti di interruzione. Attualmente, si sta definendo la fase finale delle operazioni, che includono lavori di rifinitura e sistemazione. La conclusione dei lavori è prevista a breve, ma non sono stati ancora annunciati una data ufficiale e definitiva.

Tre anni di attesa, tra speranze e illusioni, ruspe, polvere e cantieri, con la parola fine, forse, a un passo. E' lo stato d'animo dei cittadini di Santo Spirito, borgo marinaro nella zona nord di Bari dove dal 2023 sono stati avviati i lavori per realizzare il nuovo lungomare. Un progetto.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tre anni di cantieri sul lungomare di Santo Spirito, la protesta: "Compleanno amaro. Lavori infiniti" Leggi anche: Ecco la nuova bandiera di Porta Santo Spirito Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Bari, la città dei cento cantieri: troppe opere ancora in ritardo, ora è corsa contro il tempo; Bari, le nuove Velostazioni sono inutilizzate: Ma il posto bici in garage costa 50 euro al mese. Bari, al waterfront Santo Spirito è corsa contro il tempo per gli ultimi lavori: «Stanchi di guardare il mare dalla rete»Dopo la pausa estiva nel primo tratto del lungomare, la promessa era stata chiara: «Entro Natale i lavori, anche su questo tratto, saranno completati» È corsa contro il tempo per la chiusura del ... lagazzettadelmezzogiorno.it Lungomare e waterfront: via ai lavori dal 15 maggio. E dopo Bari Vecchia si passa a Santo SpiritoDal 15 maggio, terminati i festeggiamenti per San Nicola, inizieranno i lavori di demolizione del molo di Sant’Antonio a Bari ed entrerà quindi nel vivo il cantiere per il waterfront. Mentre per ... quotidianodipuglia.it Graffittaro colto in flagrante e denunciato dai carabinieri Disegnava graffiti in Piazza Giardini, per pubblicizzare le canzoni rap e trap. Identificato, grazie ad un video sui social, dai Carabinieri di Borghetto Santo Spirito. #carabinieri #savona #graffiti #trap # - facebook.com facebook