Wolfsburg retrocesso in Zweite Liga Paderborn in massima serie dopo lo spareggio Eriksen e compagni in seconda divisione dopo 29 anni!

Il Wolfsburg è stato retrocesso in Zweite Liga dopo 29 anni, mentre il Paderborn ha mantenuto la promozione in Bundesliga attraverso lo spareggio. La squadra di Eriksen si trova ora in seconda divisione, segnando un cambio di livello dopo quasi tre decenni. La promozione del Paderborn è avvenuta al termine di una gara di spareggio contro una squadra di categoria superiore. Nessuna delle due squadre ha ottenuto un risultato diverso da quello finale.

Wolfsburg retrocesso in Zweite Liga dopo 29 anni, Paderborn in massima serie dopo lo spareggio. Dramma per Eriksen e compagni. Il verdetto più amaro e inatteso è arrivato al termine di una sfida tesa e ricca di clamorosi colpi di scena. Il Wolfsburg è retrocesso in Zweite Liga, abbandonando di fatto l’élite del calcio tedesco dopo quasi tre decenni di permanenza ininterrotta ai vertici nazionali. A condannare inesorabilmente i “Lupi” è stata la decisiva gara di ritorno dello spareggio salvezza, che ha visto trionfare un tenace e mai domo Paderborn. Al fischio finale dell’arbitro, le lacrime di disperazione dei padroni di casa si sono mescolate all’incontenibile e meritata gioia della formazione avversaria. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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