Le preoccupazioni dei sindacati dopo il closing RadiciGroup-Lone Star | Attenzione massima sulla divisione Fibre e i suoi 700 dipendenti

Dopo l’annuncio del passaggio di proprietà, i sindacati hanno espresso forte preoccupazione riguardo al futuro della divisione Fibre, che conta circa 700 dipendenti. Le rappresentanze dei lavoratori chiedono attenzione particolare sulla gestione della divisione e sui possibili impatti che la cessione potrebbe avere sui posti di lavoro e sulle condizioni di lavoro. La questione rimane al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

Forte preoccupazione per il futuro della divisione Fibre e per i suoi 700 dipendenti: è quella espressa dalle segreterie territoriali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil in seguito al closing dello scorso 30 aprile che ha formalizzato il passaggio dei settori chimica e polimeri di RadiciGroup al fondo statunitense Lone Star. I sindacati, annunciando l’invio di una richiesta formale di incontro alla nuova proprietà per fare chiarezza sulle prospettive industriali del gruppo, spiegano: “L’ingresso di Lone Star delinea un nuovo scenario per chimica e polimeri: l’obiettivo dell’incontro sarà conoscere i piani di investimento e le linee strategiche che il fondo intende implementare nei siti acquisiti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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