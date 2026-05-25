Il team principal della Mercedes ha citato l'olandese per chiarire ai due piloti come comportarsi in situazioni di contatto in pista. Dopo le tensioni nella Sprint tra Russell e Antonelli, ha spiegato che Verstappen non lascerebbe spazio in certe manovre, come nel caso di un possibile sorpasso. La discussione si è focalizzata su come affrontare i sorpassi e i contatti, senza entrare in dettagli sui singoli episodi.

In Spagna non hanno usato mezze misure: "Russell dichiara la guerra civile ad Antonelli". Lo stesso Toto Wolff non ha minimizzato la questione: "In Mercedes non vogliamo certo una nuova versione di Guerre Stellari". Ma, mettendo per un attimo da parte le metafore belliche, è innegabile che questo GP del Canada abbia segnato ufficialmente l’accensione delle passioni tra George Russell e Kimi Antonelli, ormai consci del fatto che il Mondiale di F1 2026 dovrebbe essere una questione tra loro: i due compagni di squadra del team che dispone della macchina migliore. Tradotto: per due ragazzi che hanno sempre sognato la F1, significa avere l’occasione della vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wolff e la regola Verstappen per Kimi e George: "Lui lascerebbe spazio in quel punto? No"

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