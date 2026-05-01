Kimi Antonelli ha raccontato di un episodio in cui Toto Wolff lo avrebbe chiuso con George Russell in una stanza. Inoltre, ha condiviso di aver ricevuto un consiglio da Valentino Rossi durante una visita al Ranch dell’ex campione di moto, dove ha anche svolto numerosi allenamenti sulle partenze, al punto da avere il braccio dolorante. Questi eventi sono stati menzionati nel corso di un’intervista recente.

Tantissimi allenamenti sulle partenze, fino ad avere il braccio dolorante. Ma anche un viaggio al Ranch di Valentino Rossi, per visitare l’Academy del campione di moto e carpire anche qualche segreto. Così Kimi Antonelli ha vissuto la sosta forzata della Formula 1, passata da leader del Mondiale. Ora che si torna in pista a Miami, con grandi novità sia nel regolamento sia negli aggiornamenti portati dai team, cresce la pressione attorno al 19enne pilota della Mercedes. Il team principal Toto Wolff dice che non bisogna chiedergli di vincere il titolo, ma Antonelli non si nasconde: “Io dal canto mio però voglio andare forte e alzare sempre l’asticella, perché i nostri avversari si stanno avvicinando”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Kimi Antonelli: “Toto Wolff ha chiuso me e George Russell in uno stanzino. Valentino Rossi mi ha dato un consiglio”

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