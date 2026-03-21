Il team principal Mercedes ha descritto i suoi piloti come figure che ricoprono più ruoli, tra cui coach, psicologo e figure di riferimento, sottolineando che tra i due non ci sono differenze di trattamento. Ha anche commentato che, pur riconoscendo il talento di uno dei piloti, bisogna evitare di mettere troppa pressione su di lui. La dichiarazione si focalizza sui rapporti all’interno della scuderia e sul modo in cui vengono gestite le dinamiche tra i piloti.

Si sa che lo sport vive di momenti decisivi. La carriera di Andrea Kimi Antonelli non sarebbe stata la stessa senza l’ingresso nel programma junior della Mercedes e il debutto in Formula 1 nel 2025. In entrambi i casi l’ultima parola l’ha avuta il team principal Toto Wolff, che ha scelto di puntare sul talento bolognese quando era solo un ragazzino che correva sui kart. I due si sono incontrati anche ieri sul circuito di Franciacorta, situato a pochi chilometri da Brescia: il 19enne ha accompagnato il papà Marco, impegnato con il suo team, mentre il manager austriaco ha seguito con la moglie Susie il figlio Jack. Il giovane della KR... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wolff: "Kimi è una piccola rockstar, ma evitiamo pressioni. Lui e Russell alla pari"

Articoli correlati

Leggi anche: Scommessa di Wolff (grazie alla Ferrari). E Kimi ora sorride

Leggi anche: Patrese: "Kimi è un talento vero. È già da titolo mondiale. La lotta è solo tra lui e Russell"

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Wolff Kimi è una piccola rockstar ma...

Temi più discussi: Perché Kimi Antonelli non corre con la Ferrari; F1, Toto Wolff: 'Kimi è entrato nel ristretto gruppo dei vincitori con la Mercedes'. Video; Wolff esplode di gioia in Cina: Kimi Antonelli talento puro, ma piedi per terra - Formula 1; Wolff elogia Antonelli, ma avverte l’Italia: L’hype non fa bene, piedi per terra.

Wolff elogia Antonelli, ma avverte l’Italia: L’hype non fa bene, piedi per terraToto Wolff sottolinea le qualità di Antonelli, ma ritiene che sia troppo presto per pensare al titolo, vedendo Russell ancora davanti ... formulapassion.it

Antonelli come Verstappen? Ecco perché Kimi può essere da mondiale, Toto Wolff ha un sogno nel cuoreToto Wolff ha cresciuto in casa Kimi Antonelli, mettendolo sotto contratto ad appena 12 anni, come fece Red Bull con Verstappen. reportmotori.it

WOLFF TIRA LA STOCCATA A VERSTAPPEN - “La maggioranza dei tifosi la ama, anche Max la guarderebbe volentieri in tv”. Sul pilota, Wolff non nasconde le difficoltà: “Max sta vivendo un incubo: la vettura è davvero difficile da guidare. Per un pilota aggres facebook

Mercedes, Bradley Lord nominato vice di Toto Wolff #SkyMotori #F1 #Formula1 #Mercedes x.com