Il mondo di The Big Bang Theory si amplia con l’arrivo di uno spinoff intitolato Stuart Fails to Save the Universe, che sarà disponibile su HBO Max a partire da luglio. La serie si concentra sul personaggio di Stuart e la sua avventura nel tentativo di salvare l’universo. La data di uscita è stata annunciata ufficialmente, confermando l’interesse verso questa nuova produzione dedicata agli appassionati del genere.

L’universo nerd più famoso della TV non ha alcuna intenzione di fermarsi. Lo spinoff Stuart Fails to Save the Universe ha ufficialmente una data: debutterà a luglio su HBO Max, e sì, il titolo è già uno spoiler. Stuart Fails to Save the Universe è il nuovo spin-off di Big Bang Theory: Stuart protagonista (e già sappiamo come andrà a finire). Dimentica Sheldon che salva tutto con un’equazione. Qui al centro c’è Stuart Bloom, il personaggio più sfortunato dell’intero universo di The Big Bang Theory, che si ritrova letteralmente a dover sistemare la realtà dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard. Risultato: multiverso fuori controllo, versioni alternative dei personaggi che conosciamo e una missione che, come suggerisce il titolo, non andrà esattamente liscia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il multiverso di The Big Bang Theory si espande: abbiamo una data per “Stuart Fails to Save the Universe”

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