In arrivo iOS 27 ma non per tutti gli iPhone quali modelli Apple non saranno compatibili con l' aggiornamento

Con l’annuncio di iOS 27, Apple ha comunicato che non tutti i modelli di iPhone riceveranno l’aggiornamento. La lista ufficiale dei dispositivi compatibili include alcuni modelli più recenti, mentre altri più vecchi non saranno supportati. La decisione riguarda principalmente l’hardware e le capacità tecniche delle diverse versioni di iPhone. Per gli utenti, questa scelta significa dover considerare eventuali aggiornamenti hardware nel prossimo futuro.

Conto alla rovescia per il nuovo aggiornamento del sistema operativo Apple. Tra i fedelissimi della “mela morsicata” sale l’attesa per il rilascio dell’iOS27, che il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare per i suoi dispositivi dopo l’estate 2026. La nuova versione di iOS non sarà però compatibile con tutti gli iPhone e dovrebbe portare all’addio di alcuni modelli. L’arrivo del nuovo sistema operativo Apple L’annuncio di iOS 27 è atteso per la WWDC 2026, la conferenza annuale di Apple in programma dall’8 al 12 giugno, ma l’ultima versione del sistema operativo dovrebbe approdare nei dispositivi in autunno. L’aggiornamento porterà alla fine...🔗 Leggi su Virgilio.it

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