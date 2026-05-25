Nella partita di ieri sera, gli Spurs hanno battuto i Thunder con il punteggio di 103-82, pareggiando la serie sul 2-2. Wembanyama ha giocato una partita eccezionale, mentre anche Castle e Vassell sono stati tra i più efficaci. La difesa degli Spurs si è mostrata solida, limitando le offensive avversarie. La gara si è svolta senza particolari incidenti, con i padroni di casa che hanno controllato il gioco dall'inizio alla fine.

Gli Spurs si rialzano. Dopo due sconfitte consecutive stravincono Gara 4 della finale della Western Conference maltrattando Oklahoma City 103-82, pareggiando così la serie playoff sul 2-2. Victor Wembanyama straripa una volta di più, segna 33 punti, ma è la difesa a cambiare e invertire la marea. San Antonio mette il coperchio al proprio canestro. E non deve pensarci solo il francesone, stavolta. In Texas, al Frost Bank Center: i neroargento fanno valere l’atletismo e l’intensità dei giovani esterni, Stephon Castle e Devin Vassell fanno un figurone. I texani limitano i Thunder a un pessimo 33% al tiro dal campo, addirittura ad un misero 633 da 3 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wembanyama mostruoso, la difesa degli Spurs pure: Thunder dominati, serie sul 2-2

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Wembanyama POWERS Spurs To The Emirates NBA Cup Championship | December 13, 2025

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