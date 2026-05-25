Wembanyama mostruoso la difesa degli Spurs pure | Thunder dominati serie sul 2-2

Da gazzetta.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella partita di ieri sera, gli Spurs hanno battuto i Thunder con il punteggio di 103-82, pareggiando la serie sul 2-2. Wembanyama ha giocato una partita eccezionale, mentre anche Castle e Vassell sono stati tra i più efficaci. La difesa degli Spurs si è mostrata solida, limitando le offensive avversarie. La gara si è svolta senza particolari incidenti, con i padroni di casa che hanno controllato il gioco dall'inizio alla fine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Gli Spurs si rialzano. Dopo due sconfitte consecutive stravincono Gara 4 della finale della Western Conference maltrattando Oklahoma City 103-82, pareggiando così la serie playoff sul 2-2. Victor Wembanyama straripa una volta di più, segna 33 punti, ma è la difesa a cambiare e invertire la marea. San Antonio mette il coperchio al proprio canestro. E non deve pensarci solo il francesone, stavolta. In Texas, al Frost Bank Center: i neroargento fanno valere l’atletismo e l’intensità dei giovani esterni, Stephon Castle e Devin Vassell fanno un figurone. I texani limitano i Thunder a un pessimo 33% al tiro dal campo, addirittura ad un misero 633 da 3 punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

wembanyama mostruoso la difesa degli spurs pure thunder dominati serie sul 2 2
© Gazzetta.it - Wembanyama mostruoso, la difesa degli Spurs pure: Thunder dominati, serie sul 2-2
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Wembanyama POWERS Spurs To The Emirates NBA Cup Championship | December 13, 2025

Video Wembanyama POWERS Spurs To The Emirates NBA Cup Championship | December 13, 2025

Notizie e thread social correlati

NBA, blitz dei Thunder a San Antonio: Spurs battuti 123-108 e serie sul 2-1Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto contro i San Antonio Spurs 123-108, portandosi sul 2-1 nella serie dei playoff NBA.

Thunder dominano gli Spurs con Shai: la serie torna sull’1-1Nella sfida tra Thunder e Spurs, la squadra di OKC ha ottenuto una vittoria importante, pareggiando la serie a uno a uno.

Temi più discussi: Wembanyama mostruoso, la difesa degli Spurs pure: Thunder dominati, serie sul 2-2; San Antonio Spurs, l’impatto di Wembanyama nella serie contro OKC è mostruoso: i numeri; NBA Playoff: Wembanyama mostruoso, gli Spurs battono OKC in Gara 1 (122-115); Douvikas, annata da grande (anche al fanta): quattordici bonus e fantamedia al top.

wembanyama mostruoso la difesaPLAYOFF NBA – Wembanyama si riscatta e domina: Spurs a un passo dalla finale. T-Wolves sconfittiI San Antonio Spurs vincono 126-97 Gara 5 contro i Minnesota Timberwolves, portandosi sul 3-2. Wembanyama mostruoso: 27 punti e 17 rimbalzi. basketinside.com

Spurs vs Wolves, Victor Wembanyama: La difesa ci ha dato identitàLa vittoria per 133-95 contro Minnesota ha segnato il riscatto immediato dei San Antonio Spurs e ha riportato la serie sul 1-1. Victor Wembanyama, protagonista con 19 punti e 15 rimbalzi, ... pianetabasket.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web