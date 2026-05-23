NBA blitz dei Thunder a San Antonio | Spurs battuti 123-108 e serie sul 2-1

Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto contro i San Antonio Spurs 123-108, portandosi sul 2-1 nella serie dei playoff NBA. La partita si è giocata a San Antonio e ha visto gli ospiti prevalere grazie a un secondo tempo più efficace. I Thunder hanno segnato più punti nel quarto finale, consolidando il vantaggio accumulato nei quarti precedenti. La serie prosegue con i Thunder in vantaggio e i Spurs alla ricerca di una reazione.

San Antonio (Stati Uniti), 23 maggio 2026 - Operazione sorpasso completata dagli Oklahoma City Thunder che, dopo aver perso al termine di ben due tempi supplementari gara 1 delle finali di Western Conference, hanno dapprima pareggiato i conti nel secondo atto e poi, questa notte, hanno piazzato anche il punto del 2-1 nella serie sbancando il Frost Bank Center di San Antonio con un netto 123-108 e riprendendosi il vantaggio del fattore campo. Come già successo nel match di pochi giorni fa in Oklahoma, sulla vittoria del Thunder (che hanno tirato con un notevole 1738 da oltre l’arco dei tre punti) c’è la firma decisamente importante della... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Wemby Dominates as Spurs seize 3-2 Series Lead! | The Blitz

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