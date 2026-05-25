Welfare aziendale e fringe benefit 2026 | vantaggi fiscali per imprese

Dal 2026, le imprese potranno usufruire di vantaggi fiscali grazie a nuove soglie per il welfare aziendale e i fringe benefit. La guida pratica fornisce dettagli su come le aziende, i professionisti e i datori di lavoro possono approfittare di queste agevolazioni, evidenziando le opportunità di miglioramento nella gestione delle risorse. Sono indicati anche gli errori più comuni da evitare per ottimizzare i benefici fiscali e rispettare le normative vigenti.

Guida pratica per imprese, professionisti e datori di lavoro: soglie, vantaggi fiscali, errori da evitare e opportunità per migliorare la gestione aziendale. Il welfare aziendale è uno degli strumenti più interessanti per le imprese che vogliono migliorare il rapporto con i dipendenti, ottimizzare il costo del lavoro e rafforzare la propria organizzazione. Nel 2026, fringe benefit, buoni, rimborsi e servizi ai lavoratori rappresentano un’opportunità concreta per aziende e studi professionali. Tuttavia, per sfruttarli correttamente, è necessario conoscere regole, limiti fiscali e modalità operative. Non si tratta solo di “ dare qualcosa in più” ai dipendenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Welfare aziendale e incentivi fiscali: cosa sapere se sei un datore di lavoro

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