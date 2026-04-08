Auto aziendali | fringe benefit 2026 come funziona e quanto si paga?

Le norme che regolano l’utilizzo delle auto aziendali sono state aggiornate e sono in vigore dal 2025 al 2026. Le nuove percentuali di fringe benefit variano in base al tipo di alimentazione del veicolo, con il 10% applicato alle auto elettriche, il 20% alle ibride plug-in e il 50% alle altre tipologie di veicoli. Questi cambiamenti influenzano il calcolo dei benefici fiscali legati all’uso delle auto fornite dal datore di lavoro.

Le regole sulle auto aziendali sono cambiate nel 2025-2026. Le percentuali del fringe benefit ora dipendono dall’ alimentazione del veicolo: 10% per le elettriche, 20% per le ibride plug-in, 50% per tutte le altre. Ecco come funziona e quanto pesa in busta paga. Come funziona il fringe benefit auto. Se l’azienda ti dà un’auto in uso promiscuo (lavoro + personale), una parte del valore viene considerata reddito in natura e tassata in busta paga. Questa parte si chiama fringe benefit. Il calcolo: percorrenza convenzionale (15.000 km) × costo km ACI × percentuale Le nuove percentuali 2026. Alimentazione Percentuale Impatto in busta paga (esempio) Elettrica 10% ~500-700€anno di tasse in più Ibrida plug-in 20% ~1. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Auto aziendali: fringe benefit 2026, come funziona e quanto si paga? Fringe benefit detassati fino a 2 mila euro: come ottenerli in busta pagaAutorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Benzina e diesel, quali bonus si possono sfruttare? Dai fringe benefit all'ipotesi Social card 2026: ecco tutti gli strumentiNegli ultimi giorni i prezzi di benzina e diesel sono tornati a correre, con rincari che hanno raggiunto anche i 20 centesimi al litro. Auto Aziendale Fringe Benefit 2026: Conviene di Più dell'Aumento di Stipendio Temi più discussi: Come leggere la busta paga con l’auto aziendale nel 2026; Perché nel 2026 l’auto aziendale elettrica pesa meno in busta paga; La sfida delle marche cinesi: entrare nelle car list aziendali; Immatricolazioni auto: marzo conferma la crescita (+7,6%). Fringe benefit auto aziendali 2025/ Paradosso: auto di lusso con meno tasse (27 febbraio)Cambiano le aliquote per i fringe benefit delle auto aziendali nel 2025, penalizzando i veicoli con i motori termici. La stangata della ufficialità del Milleproroghe ha reso i fringe benefit auto ... ilsussidiario.net Fringe benefit auto aziendali: nuova tassazione se più favorevoleLa disciplina transitoria sul fringe benefit per le auto aziendali ad uso promiscuo si applica sempre nel senso più favorevole per il contribuente. Quindi, ad esempio, se il veicolo è elettrico o ... pmi.it #concessionariabattistini #abruzzo #Atessa #atessa #automotivedesign #GPL #automotive #gpl #automobili #auto #aziendali #lanciano #Nissan - facebook.com facebook