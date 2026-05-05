Pagamenti digitali 2026 | obblighi limiti e vantaggi fiscali per imprese e professionisti

A partire dal 2026, imprese e professionisti saranno tenuti ad adottare obbligatoriamente pagamenti digitali. La normativa prevede limiti all’uso del contante e introduce nuovi controlli sui pagamenti effettuati. Questa novità riguarda sia l’utilizzo di POS sia altre modalità di pagamento elettronico, con l’obiettivo di favorire la tracciabilità delle transazioni e migliorare la gestione fiscale. La modifica interessa settori diversi e richiede un adeguamento pratico e tecnologico delle attività coinvolte.

POS, contanti e controlli: cosa cambia e perché conviene adeguarsi subito. Nel 2026 i pagamenti digitali non sono più solo una comodità, ma un vero e proprio obbligo per imprese e professionisti. Carte, bonifici e strumenti elettronici sono ormai al centro del sistema fiscale italiano, con controlli sempre più stringenti e incentivi per chi si adegua. Vediamo cosa cambia e perché conviene essere in regola. Obbligo di POS: cosa devi sapere. Tutti i professionisti e le imprese devono accettare pagamenti elettronici. Questo significa: obbligo di avere un POS funzionante. accettare pagamenti con carta e bancomat. possibilità di controlli e sanzioni in caso di rifiuto.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Pagamenti digitali 2026: obblighi, limiti e vantaggi fiscali per imprese e professionisti Blocco contanti da novembre: pagamenti obbligatori Notizie correlate Controlli fiscali 2026: come prepararsi ed evitare sanzioni per imprese e professionistiDichiarazioni, fatture e documenti: tutto quello che devi sapere per affrontare serenamente un controllo dell’Agenzia delle Entrate Negli ultimi anni... Lazio: nuovi vantaggi fiscali per le imprese di Latina e FrosinoneLa Regione Lazio ha programmato per martedì 21 aprile l’avvio di una consultazione pubblica volta a raccogliere le manifestazioni d’interesse per la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: RT e POS obbligatori collegati dal 2026: ecco come funziona - Confcommercio; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Scadenze fiscali del 30 aprile 2026: tutti i pagamenti da non dimenticare; Pacchetto infrazioni di aprile: decisioni principali. Addio alle ricevute Pos: cosa cambia per pagamenti e detrazioniLa novità introdotta dal decreto PNRR semplifica la gestione dei pagamenti elettronici, ma scontrini e fatture restano indispensabili ... ilgiornale.it I trend 2026 del mondo dei pagamenti in ItaliaNel 2026 il panorama dei pagamenti italiani è pronto per un salto decisivo verso il digitale guidato dall’innovazione, nuove leggi e dalle abitudini dei consumatori in continua evoluzione. Secondo ... macitynet.it Gli svizzeri continuano ad amare il contante, ma la digitalizzazione lo rende sempre meno utilizzabile nella vita quotidiana. Aziende e servizi pubblici spingono verso i pagamenti digitali perché mantenere il contante costa troppo, lasciando chi non è digitale a - facebook.com facebook