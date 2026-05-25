Wein Tour Cattolica festeggia dieci anni tra degustazioni e cultura del vino

Da riminitoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra il 22 e il 24 maggio, a Cattolica si è svolta l’edizione speciale di “Wein Tour” denominata “La Decima”, dedicata ai dieci anni della manifestazione. L’evento ha trasformato viale Bovio in una passeggiata tra degustazioni di vino, territorio e cultura. La manifestazione ha registrato un alto numero di partecipanti, con numerosi appassionati che hanno preso parte alle attività proposte.

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Si è chiusa con un grande successo di partecipazione “La Decima”, l’edizione speciale del Wein Tour Cattolica che dal 22 al 24 maggio ha celebrato i primi dieci anni della manifestazione trasformando viale Bovio in una straordinaria passeggiata del gusto tra vino, territorio e cultura. Migliaia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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