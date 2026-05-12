A Cattolica, in viale Bovio, si svolge il Wein Tour, che quest'anno celebra il decimo anniversario. L'evento coinvolge sessanta cantine e prevede degustazioni di vini accompagnate da piatti preparati da diversi chef. Le degustazioni si svolgono lungo la strada, coinvolgendo numerosi ristoranti della zona. L'iniziativa si svolge nel mese di ottobre e durerà diversi giorni. Dopo l'evento, alcuni ristoranti della costa prevedono di rivedere l'offerta gastronomica.

? Domande chiave Quali piatti creati dagli chef accompagneranno le degustazioni in viale Bovio?. Come cambierà l'offerta gastronomica dei ristoranti della costa dopo l'evento?. Chi sono gli esperti che terranno le masterclass all'Arena Wein Tour?. Perché il legame tra colline e mare è diventato un pilastro turistico?.? In Breve Evento dal 22 al 24 maggio con 60 cantine in viale Bovio.. Chef Omar Casali e associazione Chef to Chef curano l'offerta culinaria.. Cinque masterclass tecniche all'Arena Wein Tour con esperti come Paolo Babini.. Programma prevede approfondimenti su Rimini DOC e vendemmia 2016 con Francesco Bordini.. La sindaca Franca...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cattolica, 60 cantine in viale Bovio: il Wein Tour festeggia i 10 anni

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