Weekend di musica e ballo al P1 di Abano Terme

Da padovaoggi.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana, la discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme ha ospitato eventi dedicati a musica e ballo. La serata ha visto protagonisti generi come il liscio e la dance, attirando un pubblico vario. L’attività si è svolta regolarmente, con spettacoli e DJ set programmati nelle ore serali. Nessun incidente o problema segnalato durante le serate. La discoteca ha concluso le attività domenica sera senza interruzioni.

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Fine settimana all’insegna del ballo e della musica alla discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme, storico punto di riferimento per gli amanti del liscio e della dance.Venerdì 29 maggioVenerdì 29 maggio nella sala liscio salirà sul palco l’Orchestra Incanto, pronta a far ballare il pubblico con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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