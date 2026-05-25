Weekend di musica e ballo al P1 di Abano Terme

Nel fine settimana, la discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme ha ospitato eventi dedicati a musica e ballo. La serata ha visto protagonisti generi come il liscio e la dance, attirando un pubblico vario. L’attività si è svolta regolarmente, con spettacoli e DJ set programmati nelle ore serali. Nessun incidente o problema segnalato durante le serate. La discoteca ha concluso le attività domenica sera senza interruzioni.

Fine settimana all’insegna del ballo e della musica alla discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme, storico punto di riferimento per gli amanti del liscio e della dance.Venerdì 29 maggioVenerdì 29 maggio nella sala liscio salirà sul palco l’Orchestra Incanto, pronta a far ballare il pubblico con. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ronda di Milonga al Capodanno Tango 2026 di Abano Terme

Notizie e thread social correlati

Weekend di musica e ballo al P1, gli appuntamenti ad Abano TermeNel fine settimana del 22 e 23 maggio, il P1 di Abano Terme ospiterà due serate dedicate a musica e ballo.

Weekend di musica e divertimento al P1 di via giusti ad Abano TermeNel fine settimana, il locale di via Giusti ad Abano Terme ospiterà due serate dedicate alla musica e all’intrattenimento.

Temi più discussi: Weekend di musica e divertimento al P1 di via giusti ad Abano Terme il 16 e 17 maggio 2026; Riccione si accende nel fine settimana tra musica, sport e cultura; Weekend a Roma: 18 eventi da non perdere sabato 23 e domenica 24 maggio; Weekend di quartiere a Veronetta / Notizie / Novità / Homepage.

Una notte del 1961 al Greenwich Village. Miles Davis suona So What al Vanguard, John Coltrane è a pochi isolati di distanza. In mezzo: Dylan, Kerouac, Ginsberg, Rothko, Warhol. Su @ilfoglio_it del weekend, per il centenario di Miles e Trane, racconto il Ri x.com

Ho appena capito che il mio cantante preferito è il weekend reddit

Musica, cucina e tradizioni sul Tagliamento: due weekend di festa a Villanova di San DanieleDue fine settimana all’insegna di musica dal vivo, gastronomia e intrattenimento animeranno il Parco del Tagliamento di Villanova di San Daniele del Friuli. L’evento, organizzato dalla Pro Loco ... udinetoday.it

Dalla cucina allo sport, passando per la musica: gli eventi del weekendIl weekend si preannuncia ricco di appuntamenti tra sport, arte, musica e iniziative all’aria aperta. In città e in provincia saranno numerose le occasioni per trascorrere il tempo libero tra eventi c ... giornaledibrescia.it