Weekend di musica e ballo al P1 gli appuntamenti ad Abano Terme

Da padovaoggi.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 22 e 23 maggio, il P1 di Abano Terme ospiterà due serate dedicate a musica e ballo. La programmazione prevede spettacoli di musica dal vivo, con generi che spaziano dal liscio al revival e alla dance, in una location storica di via Giusti. Gli eventi si svolgeranno durante il weekend, offrendo un’occasione per divertirsi e partecipare a serate di intrattenimento musicale nel centro della città.

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Nuovo fine settimana all’insegna della musica e del divertimento al P1 di Abano Terme, che anche per il weekend del 22 e 23 maggio propone un doppio appuntamento tra liscio, revival e dance nella storica location di via Giusti.Venerdì 22 maggioSi parte venerdì 22 maggio con una serata dedicata a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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