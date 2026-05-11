Weekend di musica e divertimento al P1 di via giusti ad Abano Terme

Nel fine settimana, il locale di via Giusti ad Abano Terme ospiterà due serate dedicate alla musica e all’intrattenimento. Le serate saranno caratterizzate da musica dal vivo e DJ set, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in momenti di ballo e divertimento. L’evento si svolgerà nel locale P1, che si prepara ad accogliere i frequentatori con un programma ricco di energia e grandi successi musicali.

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Nuovo fine settimana all’insegna della musica e dell’intrattenimento al P1 di via Giusti ad Abano Terme, pronto ad accogliere il pubblico con due serate ricche di energia, ballo e grandi successi da cantare insieme. Il locale termale propone un programma capace di coinvolgere diverse generazioni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate P1 ad Abano Terme, weekend di musica tra liscio e discoAlla discoteca P1 di via Giusti ad Abano Terme torna un nuovo fine settimana all’insegna della musica e del divertimento, con due serate pensate per... Weekend di musica e ospiti al P1 di Abano TermeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Sarà un... Argomenti più discussi: Weekend a Milano: dall'8 al 10 maggio; Weekend a Roma: 16 eventi da non perdere sabato 9 e domenica 10 maggio; Cosa fare (anche gratis) a Milano dall'8 al 10 maggio: tutti gli eventi; Guida agli eventi del weekend (8 – 10 maggio). Tempo di sagre e musica. E la provincia di Varese risponde con un altro weekend pieno di appuntamenti. - x.com x.com Weekend Favs? Giles ieri e MAH stasera anche se il set di Mr Maconie finora mi sta attirando... - Reddit reddit