Weekend da protagonisti per il Motoclub Castelliri Riders Ciociaria
Nel weekend del 23 e 24 maggio, il Motoclub Castelliri Riders Ciociaria ha partecipato a gare in Italia e Spagna. I piloti hanno ottenuto risultati significativi in entrambe le competizioni, con alcune posizioni di rilievo sul podio. Le gare hanno visto protagonisti diversi componenti del club, che hanno portato a casa punti e riconoscimenti. Nessuna informazione sulle classifiche finali o sui nomi dei partecipanti.
Un fine settimana ricco di emozioni, successi e grandi prestazioni quello vissuto dal Motoclub Castelliri Riders Ciociaria nel weekend del 23 e 24 maggio, impegnato su due importanti fronti tra Italia e Spagna. Il primo appuntamento ha visto protagonisti i piloti Daniele Parravano e Francesco. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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