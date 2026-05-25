Weekend da protagonisti per il Motoclub Castelliri Riders Ciociaria

Notizia in breve

Nel weekend del 23 e 24 maggio, il Motoclub Castelliri Riders Ciociaria ha partecipato a gare in Italia e Spagna. I piloti hanno ottenuto risultati significativi in entrambe le competizioni, con alcune posizioni di rilievo sul podio. Le gare hanno visto protagonisti diversi componenti del club, che hanno portato a casa punti e riconoscimenti. Nessuna informazione sulle classifiche finali o sui nomi dei partecipanti.