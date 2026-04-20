Atletica Villa Guglielmi un weekend da protagonisti | Shablii firma la nuova MPI U18 nei 150 metri

Durante il fine settimana, l’ASD Atletica Villa Guglielmi ha ottenuto risultati di rilievo in occasione di una competizione di atletica leggera. Un atleta ha stabilito un nuovo record personale nei 150 metri categoria U18 con un tempo che supera il precedente. La manifestazione si è svolta in una località vicino a Fiumicino, coinvolgendo diverse squadre e atleti provenienti da varie regioni. La squadra ha partecipato con entusiasmo e determinazione, ottenendo buoni piazzamenti.

Fiumicino, 20 aprile 2026 – Un fine settimana da incorniciare per l’ASD Atletica Villa Guglielmi, protagonista tra Rieti e Civitavecchia con risultati di grande rilievo che confermano la qualità del lavoro svolto sul territorio e la crescita costante dei propri atleti, a partire dal settore giovanile. A prendersi la scena è stato Artem Shablii, autore di una prestazione di altissimo livello al Meeting Regionale di Rieti. Il giovane atleta ha fermato il cronometro a 15.64 nei 150 metri, stabilendo la nuova Miglior Prestazione Italiana Under 18. Con questo tempo Artem supera il precedente limite di categoria, migliorando il riferimento stabilito da Mattia Furlani e successivamente eguagliato da Edoardo Longobardi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Leggi anche: Atletica leggera: nei 60 e nei 200 metri. Pagliarini da primato: Alice e Francesco campioni italiani Fiumicino, torna la Walk for the Cure: da Villa Guglielmi fino al lungomareFiumicino, 25 febbraio 2026 – Torna domenica 8 marzo Walk for the Cure, in sinergia con l’Assessorato alle Politiche Sociali guidato da Monica Picca... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Atletica Villa Guglielmi protagonista a Colleferro: pioggia di podi e record personali alla Decathlon Cup; Shablii da urlo, batte... Furlani! MPI nei 150; Rebecca Borga sfiora un record di Manuela Levorato. Mattia Furlani perde un primato italiano giovanile (e non è lungo); Rieti: Borga e Cirillo in crescita nei 300. Atletica Villa Guglielmi protagonista a Colleferro: pioggia di podi e record personali alla Decathlon CupGrande protagonista l'Asd Atletica Villa Guglielmi al Trofeo Decathlon Cup di Colleferro, andato in scena lo scorso sabato 11 aprile, con una giornata ricca di risultati di rilievo, primati personali ... civonline.it #easterholiday ... e voi cosa fate a Pasqua auguri a tutti dall' #atleticativoli - facebook.com facebook