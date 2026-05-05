Motogp Aprilia a Le Mans con Bezzecchi carico | Vogliamo un altro weekend da protagonisti
Aprilia Racing arriva a Le Mans, nel circuito Bugatti, per il quinto Gran Premio della stagione di MotoGP. La scuderia si presenta con Bezzecchi, che si prepara a correre con l’obiettivo di essere protagonista anche in questo appuntamento. La competizione si svolge sulle strade francesi, dove i piloti affrontano le sfide del circuito nella cornice del campionato mondiale.
Aprilia Racing fa tappa a Le Mans, nell’iconico Circuito Bugatti, per il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento stagionale del Motomondiale. Reduce da una striscia di quattro podi consecutivi, Marco Bezzecchi si presenta in Francia con l’intento di migliorare il risultato della passata.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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