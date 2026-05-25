WAR il birrificio con cascina che unisce sostenibilità e ironia
WAR è un birrificio agricolo avviato nel 2017 in una cascina a Cassina de' Pecchi. L'azienda produce birra dal grano coltivato nella stessa cascina, riducendo al minimo i spostamenti tra campo e produzione. La gestione è affidata a un team che combina sostenibilità e ironia, mantenendo un legame diretto tra coltivazione e produzione. Il progetto nasce dall'idea di valorizzare le risorse locali attraverso un processo integrato e a basso impatto ambientale.
Dal grano alla lattina, senza quasi uscire dalla cascina. È questa l'idea alla base di WAR, birrificio agricolo nato nel 2017 a Cassina de' Pecchi da un progetto di Francesco Radaelli, ultima generazione della storica Cascina San Moro. "We Are Rising" prende una tradizione agricola di famiglia e la trasforma in qualcosa di contemporaneo, accessibile e dichiaratamente pop. La materia prima arriva dai 25 ettari coltivati attorno alla cascina, alle porte di Milano. Oltre l'80 per cento del malto utilizzato viene prodotto internamente, mentre il resto della filiera resta saldamente in mano al birrificio: dalla scelta delle sementi fino alla fermentazione e al confezionamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Si parla di: WAR, il birrificio con cascina che unisce sostenibilità e ironia; WAR, il birrificio agricolo contemporaneo.
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