WAR il birrificio con cascina che unisce sostenibilità e ironia

Notizia in breve

WAR è un birrificio agricolo avviato nel 2017 in una cascina a Cassina de' Pecchi. L'azienda produce birra dal grano coltivato nella stessa cascina, riducendo al minimo i spostamenti tra campo e produzione. La gestione è affidata a un team che combina sostenibilità e ironia, mantenendo un legame diretto tra coltivazione e produzione. Il progetto nasce dall'idea di valorizzare le risorse locali attraverso un processo integrato e a basso impatto ambientale.