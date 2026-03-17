Il birrificio WAR e l’Ultima Cena edizione limitata

Il birrificio WAR ha presentato un’edizione limitata di birra chiamata “L’Ultima Cena”. La produzione coinvolge Francesco Radaelli e il suo team, che si dedicano alla creazione di birre attraverso un processo che comprende coltivazione, studio e condivisione. La nuova proposta si inserisce nel percorso di ricerca e sperimentazione del birrificio, che punta a unire qualità e originalità.

Per Francesco Radaelli e il suo team la birra, non si produce soltanto: si coltiva, si studia e soprattutto si condivide. È la filosofia dietro al Birrificio WAR di Cassina de’ Pecchi, nato nel 2017 all’interno dell’azienda agricola di famiglia. Il fondatore Francesco Radaelli è riuscito a trasformare un’idea - meglio, un sogno - in progetto concreto: produrre birra partendo dall’orzo coltivato nei propri campi. Accanto a lui il mastro birraio Lorenzo Mascherini, responsabile sviluppo delle ricette e sperimentazione. La ricerca guarda al mondo del vino, esplorando fermentazioni complesse, affinamenti in botte, macerazioni che ampliano gli orizzonti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il birrificio WAR e l’Ultima Cena edizione limitata Articoli correlati Razer boomslang edizione limitata globale 1337 pezzisi celebra il 20° anniversario del modello boomslang con una edizione commemorativa limitata destinata agli appassionati di hardware da gioco. Leggi anche: Anno del Cavallo 2026: Dr. Martens in edizione limitata 8 winter days in hokkaido Tutto quello che riguarda Ultima Cena Temi più discussi: Il birrificio WAR e l’Ultima Cena edizione limitata; Triple IPA da 9,99%: il birrificio agricolo WAR lancia Ultima Cena; È Tiziana Francoforte la nuova chef del Gagini a Palermo; Birra con uva, l’ICQRF conferma la legittimità delle Italian Grape Ale. Triple IPA da 9,99%: il birrificio agricolo WAR lancia Ultima CenaDal 23 marzo 2026 il Birrificio WAR lancia Ultima Cena, Triple IPA in edizione limitata con 9,99% vol. Prodotta a partire dall’orzo coltivato nei campi dell’azienda agricola di famiglia a Cassina de ... italiaatavola.net Birrificio WAR lancia ''Ultima Cena'': Triple IPA in edizione limitataUltima Cena di Birrificio War è una Triple IPA disponibile in edizione limitata, espressione della filiera agricola del birrificio di Cassina ... horecanews.it Fasano, al Teatro Sociale “L’ultima cena”, l’Accademia Fuori di Danza propone una pièce ispirata al capolavoro leonardesco #brindisicronaca - facebook.com facebook Giotto di Bondone Cappella degli Scrovegni Padova. Nascita della Vergine/Ultima Cena due immagini vedere singolarmente x.com