Il birrificio WAR e l’Ultima Cena edizione limitata

Da ilgiorno.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il birrificio WAR ha presentato un’edizione limitata di birra chiamata “L’Ultima Cena”. La produzione coinvolge Francesco Radaelli e il suo team, che si dedicano alla creazione di birre attraverso un processo che comprende coltivazione, studio e condivisione. La nuova proposta si inserisce nel percorso di ricerca e sperimentazione del birrificio, che punta a unire qualità e originalità.

Per Francesco Radaelli e il suo team la birra, non si produce soltanto: si coltiva, si studia e soprattutto si condivide. È la filosofia dietro al Birrificio WAR di Cassina de’ Pecchi, nato nel 2017 all’interno dell’azienda agricola di famiglia. Il fondatore Francesco Radaelli è riuscito a trasformare un’idea - meglio, un sogno - in progetto concreto: produrre birra partendo dall’orzo coltivato nei propri campi. Accanto a lui il mastro birraio Lorenzo Mascherini, responsabile sviluppo delle ricette e sperimentazione. La ricerca guarda al mondo del vino, esplorando fermentazioni complesse, affinamenti in botte, macerazioni che ampliano gli orizzonti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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