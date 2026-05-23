WAR il birrificio agricolo contemporaneo

Un birrificio agricolo si trova vicino a Milano, in un’area di campagna a Cassina de’ Pecchi. Produce birra artigianale combinando attività agricole con tecniche di produzione moderne. La struttura si distingue per il suo stile che integra elementi rurali e contemporanei, senza ricorrere a rappresentazioni stereotipate della campagna. La produzione avviene direttamente in loco, coinvolgendo coltivazioni agricole e processi di birrificazione artigianale.

Alle porte di Milano, in mezzo ai campi di Cassina de’ Pecchi, c’è un birrificio che tiene assieme agricoltura, produzione artigianale e linguaggio contemporaneo senza trasformare tutto in una cartolina rurale. Birrificio WAR nasce nel 2017 all’interno della Cascina San Moro, azienda agricola attiva dal Settecento, per iniziativa di Francesco Radaelli, rappresentante dell’ultima generazione della famiglia. L’idea iniziale era semplice: non limitarsi più a coltivare cereali, ma iniziare a trasformare direttamente parte della materia prima prodotta nei campi. Da qui nasce anche il nome WAR, acronimo di “We Are Rising”, formula che prova a sintetizzare il tentativo di rinnovare un’attività agricola storica senza cancellarne l’origine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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