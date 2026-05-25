Wao Agility Dog 2026 Italia vicecampione del mondo | lo sport cinofilo come modello di qualità della vita

L’Italia si è piazzata seconda ai Campionati mondiali di agility dog, conclusisi in Olanda. La competizione si è svolta dal 13 al 17 maggio a Ermelo, attirando partecipanti da vari paesi. La gara ha visto un alto livello di performance da parte degli atleti italiani e dei loro cani, contribuendo a rafforzare il ruolo dello sport cinofilo come esempio di qualità della vita. La partecipazione si è conclusa con risultati di rilievo per l’Italia.

di Domenico Esposito* Si è concluso il WAO Agility Dog 2026, la competizione internazionale di agility dog disputata a Ermelo, nei Paesi Bassi, dal 13 al 17 maggio, con un bilancio di grande valore per l’Italia. La Nazionale italiana ha conquistato il secondo posto nel Team Championship, salendo sul podio come vicecampione del mondo a squadre. Il titolo è andato alla Spagna, mentre l’Italia ha preceduto l’Inghilterra, confermando l’alto livello tecnico raggiunto dal movimento azzurro. Il risultato a squadre è stato accompagnato da importanti affermazioni individuali e giovanili: Leonardo Casoni con Baby k ha ottenuto il primo posto nella categoria Junior 500 height, mentre Nicola Giraudi con Katniss ha conquistato l’argento nel Pentathlon Championship 500 height. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Italian Greyhound in agility dog show

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