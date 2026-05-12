Durante il Mondiale di Agility Dog a Valencia, la squadra italiana ha conquistato 14 medaglie, un risultato che ha portato alla vittoria complessiva. Tra i protagonisti c’è un’atleta di Lucca che ha guidato il team, e il binomio tra Alice e Boomerang ha ottenuto risultati significativi. La competizione ha visto numerose performance di rilievo, con i partecipanti italiani che si sono distinti in diverse categorie.

? Domande chiave Chi è l'atleta lucchese che ha guidato il successo nazionale?. Come ha fatto il binomio Alice e Boomerang a vincere?. Perché la preparazione italiana è considerata la migliore al mondo?. Quali sono le conseguenze di questo dominio sulla futura competizione?.? In Breve Bilancio azzurro di cinque ori, tre argenti e sei bronzi a Valencia.. Alice Cerri e lo Shetland Boomerang dell'Asd LuccAgility Dog contribuiscono al successo.. Il primato conferma l'efficacia delle metodologie tecniche italiane nel settore cinofilo.. Il risultato evidenzia la forza delle associazioni territoriali come l'Asd LuccAgility Dog.. Quattordici medaglie totali per la spedizione azzurra a Valencia, dove l’Ifcs Agility Team Italy ha concluso il mondiale di Agility Dog con un bilancio di cinque ori, tre argenti e sei bronzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiale Agility Dog: l’Italia trionfa a Valencia con 14 medaglie

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