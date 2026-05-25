Il Volley Team Bologna ha deciso di confermare Bongiovanni e Taiani come parte della squadra, mentre Generali spinge per ingaggiare Carnevali e De Paoli. La società sta cercando di ricostruire la formazione e impedire eventuali partenze, dopo aver annunciato l’abbandono del campionato di B1 femminile previsto per la prossima stagione. Le trattative tra le parti sono in corso.

Il Volley Team Bologna prova a rimettere insieme i pezzi e a scongiurare le fughe, dopo l’annuncio della rinuncia al torneo di B1 femminile di volley, nella prossima stagione. La rinuncia segue quella alla A2 della scorsa stagione e al termine dell’annata che ha portato all’introduzione della A3. Fallito l’assalto alla promozione, Bologna, per questioni di bilancio e costi, ha deciso di iscrivere una sola squadra nella prossima stagione e nella categoria di B2, che sarà il quinto torneo nazionale: il tutto a un anno di distanza dalla rinuncia alla A2, seconda categoria nazionale. E’ un salto indietro notevole. E’ un salto indietro che ha... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vtb, si riparte da Bongiovanni e Taiani. Generali insiste per Carnevali e De Paoli

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