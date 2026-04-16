Durante un intervento pubblico, il presidente di una società sportiva ha espresso il proprio disaccordo con la proposta di ridurre il numero di squadre nella massima serie del campionato nazionale da 20 a 16. Le sue dichiarazioni arrivano in risposta alle proposte avanzate da un altro dirigente, che ha anche sottolineato che un sogno, come quello di una Serie A a 16 squadre, non dovrebbe essere negato a nessuno. La questione sta attirando l’attenzione nel mondo del calcio.

Le proposte di De Laurentiis, arrivate durante la sua consueta “modalità fiume in piena”, hanno già fatto storcere più di qualche naso. In particolare quello di Giovanni Carnevali, che, all’evento organizzato da Il Foglio, ha risposto così al patron azzurro. Le parole di Carnevali. In particolare, a Carnevali non è andata giù la proposta su una Serie A a 16 squadre: “Noi abbiamo la fortuna di disporre di uno stadio e anche di una proprietà italiana. Non sono molte, poi dipende. Ho letto l’intervista di De Laurentiis, con idee che non condivido affatto. Parla di campionato a 16 squadre, oggi siamo a 20: calma. Poi sostiene che non possano giocare in Serie A squadre di piccole città: un sogno non si può negare a nessuno”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Carnevali: “Serie A a 16 squadre? Non concordo con De Laurentiis, un sogno non si nega a nessuno”

Notizie correlate

De Laurentiis scuote l’Italia: Serie A a 16 squadre e Malagò in FIGCNella mattinata di oggi, a poche ore dal traumatico verdetto che ha sancito l’esclusione dell’Italia dal Mondiale per la terza volta consecutiva dopo...

De Laurentiis attacca il sistema: «Serie A a 16 squadre per salvare il calcio italiano»De Laurentiis attacca il sistema: «Serie A a 16 squadre per salvare il calcio italiano»"> Il calcio italiano è di nuovo sotto accusa e Aurelio De...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Malagò presidente Figc, la Serie A presenta il candidato: solo Lotito e il Verona contrari; VIDEO - Oggi assemblea di Lega Serie A a Milano, l'arrivo di Marotta in Via Rosellini.

Carnevali: Non condivido il pensiero di De Laurentiis. Io in FIGC in futuro? Penso al SassuoloGiovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla a margine dell'evento organizzato a Milano, zona San Siro, da Il Foglio, dei problemi. tuttomercatoweb.com

Sassuolo, Carnevali risponde a De Laurentiis: Idee che non condivido. Non puoi negare i sogniGiovanni Carnevali, direttore generale e amministratore delegato del Sassuolo, è intervenuto dal palco dell’evento Il Foglio a San Siro sulla. tuttomercatoweb.com

#Carnevali: “Serie A a 16 squadre Non concordo con #DeLaurentiis, un sogno non si nega a nessuno” All'evento del Foglio: "A 18 squadre saremmo anche disponibili ad aprire una riflessione, che però non si limiti alla Serie A ma coinvolga tutto il sistema" h - facebook.com facebook

#Muharemovic- #Juve, Carnevali lascia un indizio Prima di entrare negli uffici di Lega Calcio per l'assemblea odierna, il ds del Sassuolo ha confermato come tante squadre (oltre all'Inter) siano su di lui I rumors di mercato vedevano anche la Juve su di lu x.com