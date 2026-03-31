Buono scuola per le Paritarie 1.500 euro a famiglia | Risorse non sufficienti e non è esteso a tutte le famiglie

È stata annunciata l’introduzione di un buono scuola da 1.500 euro a famiglia, previsto dalla legge di bilancio 2026, rivolto alle scuole paritarie. La misura, presentata come una novità nel settore, non riguarda tutte le famiglie e le risorse assegnate risultano considerate insufficienti. La discussione sulla distribuzione e sull’estensione del beneficio continua a far discutere tra le parti coinvolte.

È stato presentato come una novità nel panorama delle politiche educative il “buono scuola” introdotto con la legge di bilancio 2026. La misura è al centro di un comunicato firmato da Giuseppe Richiedei, che ne sottolinea il significato nel quadro del sostegno alle scuole paritarie e, più in generale, del diritto allo studio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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