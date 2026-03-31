Voucher servizi prima infanzia al via le domande | fino a 1.500 euro per le famiglie

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative al voucher per i servizi di prima infanzia del 2025, rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni. Le famiglie possono richiedere fino a 1.500 euro per coprire le spese legate alla frequenza dei servizi per l’infanzia. Le domande devono essere presentate entro le scadenze stabilite.

Le richieste per ricevere i contributi della Regione Veneto nell’Ambito di Verona potranno essere inoltrate dall'1 aprile al 15 maggio 2026 Si aprono i termini per la presentazione delle domande relative al voucher per l’anno 2025 destinato alla frequenza dei servizi per la prima infanzia, rivolto ai bambini nella fascia d’età 0-3 anni. Le famiglie interessate potranno inoltrare richiesta a partire dal 1° aprile e fino al 15 maggio 2026. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle politiche di sostegno promosse dalla Regione Veneto e viene gestita operativamente attraverso gli Ambiti sociali territoriali. L’obiettivo è alleggerire il peso economico sostenuto dai nuclei familiari per l’accesso ai servizi educativi dedicati ai più piccoli. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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