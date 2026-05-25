Voucher scuola | la Regione cambia i criteri più famiglie potranno accedere ai contributi

Notizia in breve

La Regione Piemonte ha modificato i criteri per i voucher scuola. La giunta regionale ha approvato una nuova versione dell’atto di indirizzo sugli assegni di studio, proposta dall’assessora all’Istruzione. La modifica permette a un numero più ampio di famiglie di accedere ai contributi. I nuovi criteri riguardano i requisiti di accesso e le modalità di assegnazione dei voucher. La decisione mira ad ampliare la platea di beneficiari.