Voucher scuola | la Regione cambia i criteri più famiglie potranno accedere ai contributi
La Regione Piemonte ha modificato i criteri per i voucher scuola. La giunta regionale ha approvato una nuova versione dell’atto di indirizzo sugli assegni di studio, proposta dall’assessora all’Istruzione. La modifica permette a un numero più ampio di famiglie di accedere ai contributi. I nuovi criteri riguardano i requisiti di accesso e le modalità di assegnazione dei voucher. La decisione mira ad ampliare la platea di beneficiari.
Cambiano le regole per i voucher scuola in Piemonte. La giunta regionale, su proposta dell'assessora all'Istruzione e merito Daniela Cameroni, ha approvato una modifica all'atto di indirizzo sugli assegni di studio. L'obiettivo è adeguare il sostegno economico alle attuali difficoltà delle. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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