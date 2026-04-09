Instagram cambia tutto per i teenager | cosa potranno e non potranno più vedere

Instagram, di proprietà di Meta, introduce modifiche significative per gli account dei minorenni, adottando un modello già sperimentato in altri paesi e ora esteso anche in Italia. Le nuove regole riguardano i contenuti accessibili ai giovani utenti, modificando le tipologie di post e le interazioni consentite. La piattaforma ha annunciato queste novità come parte di un intervento strutturale volto a modificare l’esperienza degli adolescenti sulla piattaforma.

Meta interviene in modo strutturale sugli account per teenager su Instagram, estendendo anche in Italia un modello già testato in altri mercati e destinato a ridefinire l’esperienza dei più giovani sulla piattaforma. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un riposizionamento che prova a tradurre l’ecosistema social in un linguaggio più leggibile per le famiglie. Il cuore dell’operazione è l’introduzione di un’esperienza predefinita ispirata ai criteri di classificazione dei contenuti 13+ del cinema. Una scelta tutt’altro che casuale: Meta prende in prestito uno standard consolidato, familiare ai genitori, per applicarlo a un ambiente – quello dei social – che fino a oggi è stato percepito come molto più difficile da controllare. 🔗 Leggi su Panorama.it

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