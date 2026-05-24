Primo giorno di voto urne aperte dalle 7 | Chieti si prepara a scegliere il nuovo sindaco

Le urne sono state aperte alle 7 per il primo giorno di voto a Chieti, dove si sceglie il nuovo sindaco e si rinnova il consiglio comunale. La giornata di votazioni durerà fino a sera, con i cittadini chiamati a esprimere le proprie preferenze. La consultazione si svolge in un solo turno o in più fasi, a seconda dei risultati. Nessun evento particolare è stato segnalato durante la prima giornata di votazioni.

Inizia la prima lunga giornata di votazioni: Chieti si prepara a scegliere il nuovo sindaco che guiderà la città per i prossimi 5 anni e al rinnovo del consiglio comunale. I seggi sono aperti 7 alle 23 oggi, domenica 24 maggio e domani (lunedì 25) dalle 7 alle 15. A seguire si procederà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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