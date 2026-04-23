Una nuova iniziativa nel settore dell’acquacoltura ha dato vita a una fattoria marina, dove ostriche vengono coltivate in ambienti sospesi sotto il livello del mare. La struttura utilizza sistemi innovativi per proteggere i molluschi dai granchi blu, con reti e barriere specifiche. La produzione si concentra su ostriche e alghe, con un approccio che privilegia pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente marino. La presenza di operatori che monitorano costantemente l’area è parte integrante del progetto.

Li chiama i suoi ragazzi e loro, oltre quel vetro, lo guardano. Le tenaglie alte, pronte a colpire. "Era il 2018, facemmo la prima segnalazione di una femmina di granchio blu con uova sul nostro litorale", va con la memoria ad un passato recente e amaro per i pescatori Michele Mistri professore del dipartimento di scienze chimiche, farmaceutiche e agrarie dell’Università. E’ lui il coordinatore del progetto che ha creato una Blue-farm, una fattoria blu, del mare, una fattoria a prova di granchio blu. In quella fattoria, dentro alcuni contenitori che oscillano nell’acqua, ci sono le ostriche. "Sono ceste a maglie strette con un materiale che le tenaglie non riescono ad intaccare, proteggono il seme delle ostriche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce la fattoria sotto il mare. Ostriche ’sospese’ anti-granchio blu: "Molluschi e alghe, nozze green"

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