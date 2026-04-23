Nasce la fattoria sotto il mare Ostriche ’sospese’ anti-granchio blu | Molluschi e alghe nozze green

Da ilrestodelcarlino.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova iniziativa nel settore dell’acquacoltura ha dato vita a una fattoria marina, dove ostriche vengono coltivate in ambienti sospesi sotto il livello del mare. La struttura utilizza sistemi innovativi per proteggere i molluschi dai granchi blu, con reti e barriere specifiche. La produzione si concentra su ostriche e alghe, con un approccio che privilegia pratiche sostenibili e rispettose dell’ambiente marino. La presenza di operatori che monitorano costantemente l’area è parte integrante del progetto.

Li chiama i suoi ragazzi e loro, oltre quel vetro, lo guardano. Le tenaglie alte, pronte a colpire. "Era il 2018, facemmo la prima segnalazione di una femmina di granchio blu con uova sul nostro litorale", va con la memoria ad un passato recente e amaro per i pescatori Michele Mistri professore del dipartimento di scienze chimiche, farmaceutiche e agrarie dell’Università. E’ lui il coordinatore del progetto che ha creato una Blue-farm, una fattoria blu, del mare, una fattoria a prova di granchio blu. In quella fattoria, dentro alcuni contenitori che oscillano nell’acqua, ci sono le ostriche. "Sono ceste a maglie strette con un materiale che le tenaglie non riescono ad intaccare, proteggono il seme delle ostriche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nasce la fattoria sotto il mare ostriche 8217sospese8217 anti granchio blu molluschi e alghe nozze green
© Ilrestodelcarlino.it - Nasce la fattoria sotto il mare. Ostriche ’sospese’ anti-granchio blu: "Molluschi e alghe, nozze green"

Notizie correlate

Contro il granchio blu nasce la Blue-Farm: Unife in campo per salvare le Valli di ComacchioFerrara, 22 aprile 2026 - Una risposta concreta a una delle emergenze più critiche degli ultimi anni prende forma nelle Valli di Comacchio.

Granchio blu, la sfida si gioca in acqua: arriva la ‘Blue farm’ anti invasioneContrastare la proliferazione del granchio blu, una delle emergenze più dannose per l’economia e l’ecosistema delle Valli di Comacchio, attraverso un...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Nasce la fattoria sotto il mare. Ostriche ’sospese’ anti-granchio blu: Molluschi e alghe, nozze green; Coldiretti, made in Italy: studenti in fattoria per riscoprire le radici del cibo; Nel cuore di Roma nasce la Fattoria di Filly: l'Agricampus dove i bambini crescono secondo natura.

nasce la fattoria sottoNasce la fattoria sotto il mare. Ostriche ’sospese’ anti-granchio blu: Molluschi e alghe, nozze greenLi chiama i suoi ragazzi e loro, oltre quel vetro, lo guardano. Le tenaglie alte, pronte a colpire. Era il 2018, facemmo la prima segnalazione di una femmina di granchio blu con uova sul nostro ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.