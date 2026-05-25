Volturara Irpina rinnovato l' ufficio postale con il progetto Polis
L’ufficio postale di Volturara Irpina è stato riaperto dopo i lavori di ristrutturazione realizzati secondo il progetto Polis. La struttura è stata rinnovata e riaperta al pubblico, senza specificare la data esatta. La riqualificazione riguarda l’adeguamento degli spazi e delle strutture interne, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui costi dell’intervento.
L’ufficio postale di Volturara Irpina riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Gennaro Vecchi, 23, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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