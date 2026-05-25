Volturara Irpina rinnovato l' ufficio postale con il progetto Polis

Notizia in breve

L’ufficio postale di Volturara Irpina è stato riaperto dopo i lavori di ristrutturazione realizzati secondo il progetto Polis. La struttura è stata rinnovata e riaperta al pubblico, senza specificare la data esatta. La riqualificazione riguarda l’adeguamento degli spazi e delle strutture interne, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui costi dell’intervento.