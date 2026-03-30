Poste Italiane | rinnovato nella versione Polis l’ufficio postale di Rogno

L’ufficio postale di Rogno ha riaperto al pubblico dopo un intervento di ristrutturazione che ha adottato il modello Polis. Con questa riapertura, sale a 144 il numero di sedi postali rinnovate nella provincia di Bergamo. I lavori sono stati realizzati per aggiornare gli spazi e migliorare i servizi offerti ai clienti.

L’ufficio postale di Rogno ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, portando a centoquarantaquattro le sedi postali coinvolte e rinnovate in provincia di Bergamo. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Nazionale, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. L’ufficio postale è stato completamente rinnovato. La sala... 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Poste italiane, riapre in versione "Polis" l'ufficio postale di VallecorsaTerminati i lavori di ristrutturazione, ha riaperto al pubblico oggi l’ufficio postale di Vallecorsa. Poste italiane, riapre l'ufficio postale di Ripi in versione "polis"L’ufficio postale di Ripi ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Tutti gli aggiornamenti su Poste Italiane Temi più discussi: Poste Italiane, riapre l'ufficio di Rotondi nella versione Polis; POSTE ITALIANE: PRESENTATO A CORMONS IL SERVIZIO RILASCIO E RINNOVO PASSAPORTI; Poste Italiane investe nel Bellunese: nuove cassette smart e uffici rinnovati; Telecom-Poste, trent'anni dopo si consuma la fine ingloriosa di una sfortunata privatizzazione. Poste Italiane: rinnovato nella versione Polis l’ufficio postale di RognoTerminati gli interventi di ammodernamento della sede di via Nazionale. La sede torna operativa con spazi più accoglienti, soluzioni sostenibili e l’attivazione dei servizi della Pubblica Amministrazi ... bergamonews.it Poste Italiane – Ripi, ufficio postale nuovamente disponibile nella versione PolisSempre nell’ambito del Progetto Polis, domani riapre l’ufficio postale di Vicalvi e al via i lavori anche a Posta Fibreno e Santopadre ... tunews24.it Dall'1 aprile saranno in pagamento le pensioni del mese di marzo. Poste Italiane consiglia di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane. #veronanetwork - facebook.com facebook