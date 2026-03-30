Poste Italiane | rinnovato nella versione Polis l’ufficio postale di Rogno

Da bergamonews.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio postale di Rogno ha riaperto al pubblico dopo un intervento di ristrutturazione che ha adottato il modello Polis. Con questa riapertura, sale a 144 il numero di sedi postali rinnovate nella provincia di Bergamo. I lavori sono stati realizzati per aggiornare gli spazi e migliorare i servizi offerti ai clienti.

L’ufficio postale di Rogno ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis, portando a centoquarantaquattro le sedi postali coinvolte e rinnovate in provincia di Bergamo.   Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Nazionale, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.  L’ufficio postale è stato completamente rinnovato. La sala... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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